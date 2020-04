Solo in Lombardia il numero è stato maggiore. Ma la Lombardia ha il doppio (e oltre) degli abitanti della Puglia, dove le istanze per la cassa integrazione legata prettamente all’emergenza corona virus sono state 33850 negli ultimi due mesi. Ciò fotografa quale sia lo stato dell’economia regionale in conseguenza di questo periodo di fermo: in due mesi le richieste avanzate, nei periodi normali, in cinque anni.