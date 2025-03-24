Di seguito il comunicato:

Al 44° Forum dell’Olio e del Vino che si è tenuto il 22 marzo 2025 presso l’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, l’imprenditrice Marialuisa Russo, testimonial dell’azienda Tenuta Russo, ha ricevuto il riconoscimento “BIBENDA 2025 cinque gocce di olio” olio eccellente d’Italia. Bibenda assegna premi e riconoscimenti agli oli extra vergine d’oliva che si distinguono per la loro qualità organolettica e per il rispetto delle tradizioni produttive.

Il riconoscimento Bibenda è un premio prestigioso nel mondo dell’enogastronomia italiana, conferito dalla Fondazione Italiana Sommelier attraverso la sua guida annuale, Bibenda. Ottenere un riconoscimento Bibenda è un segno di prestigio per i produttori e i ristoratori, poiché attesta la qualità del loro lavoro. La guida Bibenda è una pubblicazione di riferimento che valuta e recensisce i migliori vini, grappe, oli e ristoranti d’Italia. I riconoscimenti assegnati nella guida sono molto apprezzati nel settore e indicano la qualità e l’eccellenza dei prodotti e dei servizi.

Il Presidente Sergio Mattarella, in questa occasione, ha proprio sottolineato l’importanza di questo evento per il settore agroalimentare italiano e il forum è un’occasione per dibattere sulle eccellenze della produzione italiana e sulla crescita delle competenze professionali. Tra le tematiche affrontate ci sono state: l’aumento della produttività agricola, la garanzia di un tenore di vita equo per gli agricoltori, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli per i consumatori.

Per Tenuta Russo e per il suo olio il riconoscimento Bibenda è un marchio di qualità che sottolinea l’eccellenza dei suoi prodotti nel panorama enogastronomico italiano.

L’AZIENDA

Tenuta Russo è un’azienda agricola biologica situata a Lecce, in Puglia. È specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità. L’azienda è rinomata per il suo olio extravergine di oliva, prodotto con metodi biologici. La produzione di olio avviene nell’entroterra tarantino, a 200 metri sul livello del mare. La raccolta delle olive avviene prevalentemente a mano e con l’ausilio di scuotitori per garantire la massima qualità. Al termine della giornata di raccolto, le olive vengono tempestivamente trasportate al frantoio, lavorate entro poche ore a una temperatura non superiore ai 27°, l’olio viene filtrato e confezionato per preservare intatte le sue straordinarie proprietà organolettiche.

Il fiore all’occhiello è il monocultivar di Picholine, che rappresenta l’eccellenza della produzione di Tenuta Russo e una vera rarità nel panorama oleario.

L’olio prodotto da Marialuisa Russo, dell’azienda Tenuta Russo, negli ultimi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi:

Nel 2021 il PREMIO C&C (Cultura e Coltura) dal Soroptimist International d’Italia.

Nel 2022 il BIBENDA 2022 3 Gocce d’Olio, il Bicchiere di Bronzo per il concorso MIOOA 2022 (Milano Internarional Olive Oil Awards), Menzione Speciale per l’Olio Extravergine di Oliva N°3 da PUGLIA FOOD AWARDS

Nel 2023 il BIBENDA 2023 4 Gocce d’Olio, il Bicchiere d’Oro per il concorso MIOOA 2023 (Milano Internarional Olive Oil Awards)

Nel 2024 il MIGLIOR OLIO PER LA GIURIA SOMMELIER MIOOA 2024 (Milano Internarional Olive Oil Awards), MIGLIOR OLIO PER LA GIURIA CHEF MIOOA 2024 (Milano Internarional Olive Oil Awards), BICCHIERE DI PLATINO per il concorso MIOOA 2024 (Milano Internarional Olive Oil Awards)

Ulteriori informazioni sull’azienda Tenuta Russo sul sito www.tenutarusso.com dove potrete valutare il prodotto e le offerte del suo shop online.