Givova Scafati-Happy Casa Brindisi 76-84. Vittoria fondamentale per i pugliesi che, con 14 punti, non sono più soli all’ultimo posto in classifica del campionato di pallacanestro maschile di serie A, avendo raggiunto Carpegna Pesaro sconfitta in casa.
È invece ad un passo dalla retrocessione in serie D il Brindisi calcio, sconfitto in casa per 0-2 dal Taranto. Oggi per il campionato di serie C girone C si è disputata, fra le altre partite, anche Audace Cerignola-Potenza 2-1.
Serie D girone H: fra le partite odierne Casarano-Paganese 2-0, Fidelis Andria-Città di Gallipoli 1-1, Gelbison-Manfredonia 2-1, Gravina in Puglia-Barletta2-2, Martina-Città di Fasano 1-0, Nardò-Angri 3-0 (ieri), Rotonda-Bitonto 3-0, Team Altamura-Santa Maria Cilento 1-0. Classifica dopo 28 giornate: Team Altamura 59 punti; Martina 52; Nardò 50; Fidelis Andria 49; Casarano 47; Matera 45; Paganese 42; Palmese 37; Gelbison 36; Città di Fasano, Rotonda 35; Manfredonia 34; Città di Gallipoli 30; Barletta 39; Angri 28; Gravina in Puglia 27; Bitonto 24; Santa Maria Cilento 21.