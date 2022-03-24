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Un mese. Anche bombe a grappolo contro gli ucraini. Putin che ha fallito la guerra-lampo vuole farsi pagare il gas in rubli Invasione russa dell'Ucraina. Molte iniziative in Italia per la pace: stamani a Taranto

24 Marzo 2022
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Un mese di invasione russa dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio. Putin ha fallito la guerra lampo. Perde anche pezzi dell’entourage. Ma continua l’invasione. Anche con bombe messe al bando fra quelle dei conflitti,  dalle convenzioni internazionali. Ad esempio le bombe a grappolo.

Ha imposto ai clienti della Russia per il gas il pagamento esclusivamente in rubli, che nel mondo attualmente valgono a livello di carta straccia. Ma il dittatore li rimette in gioco. Una ragione in più per fare presto a diversificare l’approvvigionamento energetico.

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Di seguito la comunicazione:

Iniziative oggi all’istituto comprensivo RENATO FRASCOLLA di San Vito, Taranto

A partire dalle 9 e fino alle 12, gli alunni saranno protagonisti di flash mob, canti, coreografie, girotondi e una marcia che dalla scuola di via Dentice giungerà fino alla spiaggia di viale del Tramonto per dire no alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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