Nello ionio al largo della Calabria prima, poi al largo del golfo di Taranto, era stato avvistato nei giorni scorsi l’incrociatore russo Ustinov. Il “killer delle portaerei”, soprannominato. E al largo della Calabria si trovava pure una portaerei americana. In questi giorni la cosa assume connotazioni non esattamente tranquillizzanti.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



“Venti di guerra minacciano nuovamente l’Europa. Il conflitto apertosi tra Ucraina e Russia in nome della sicurezza sta precipitando in conflitto armato.

Una guerra, dopo due anni di pandemia, sarebbe devastante per tutto il mondo e in primo luogo per l’Europa. Con la guerra si scatenerebbe una catastrofe umanitaria, una crisi energetica ed economica di incontrollabili proporzioni. Bisogna assolutamente fermare carri armati, navi e aerei da guerra. Le questioni che contrappongono le parti, a partire dal tema della sicurezza, si risolvono sedendosi attorno a un tavolo con l’intervento di tutte quelle istituzioni che hanno il potere di assumere decisioni.

L’Unione Europea, che si fonda sul primato della pace, deve adoperarsi per bloccare ogni tipo di espansionismo sul suolo europeo, di tipo politico o militare.

L’Europa ha bisogno di un sistema di sicurezza collettivo nel quale possano riconoscersi tutti i governi e tutti i popoli che passa attraverso una progressiva riduzione degli armamenti e la destinazione delle risorse a fini di pace e di sviluppo economico e sociale.

Il rispetto della legalità internazionale è condizione preliminare per evitare la catastrofe. Il governo italiano, al pari dell’Unione Europea, faccia sentire nelle sedi competenti la voce dei cittadini che chiedono pace, sicurezza, giustizia e lavoro.

Occorre un cambio di rotta. Per questo organizzazioni e singoli firmatari e firmatarie del presente appello sono in campo e si rivolgono alla sensibilità di tutti i cittadini affinché Foggia e la Capitanata facciano sentire la loro volontà di pace.

NO ALLA FOLLIA DELLA GUERRA! MAI PIU’ GUERRE NEL MONDO!

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2022 DAVANTI AL PRONAO DELLA VILLA COMUNALE DI FOGGIA DALLA ORE 18,00

ACLI – Ambasciata di pace, ANPI – ARCI – ARCI GAY “Le bigotte”, AUSER, Caritas diocesana di Foggia, CGIL – CISL- UIL, Fondazione Buon Samaritano, Fratelli della Stazione, La Merlettaia, LEGAMBIENTE Circolo Gaia, LIBERA, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Articolo Uno Mdp, Link, Ottavia, Unione degli studenti, Trash Challange”.