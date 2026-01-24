Un’iniziativa esemplare.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Si chiama “Casa Francesco” e da oggi accoglie sette nuclei familiari in temporanea emergenza abitativa (sfratti esecutivi, morosità incolpevole, provvisorie condizioni di fragilità, ecc.).

La struttura, uno stabile di proprietà comunale in via San Francesco D’Assisi, è stata ristrutturata dall’Amministrazione con materiali ecocompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed energetica grazie a un finanziamento regionale per la rigenerazione urbana nell’ambito dei progetti SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile).

Gli otto appartamenti (sette destinati a famiglie e uno adibito a cohousing e riservato a neomaggiorenni senza supporto familiare) possono ospitare complessivamente circa trenta persone.

I beneficiari sono stati individuati sulla base delle “Linee di indirizzo generale per l’assegnazione temporanea di alloggi nella disponibilità del Comune per far fronte al disagio abitativo” approvate dalla giunta. I nuclei familiari temporaneamente accolti nello stabile verranno accompagnati verso l’autonomia dagli operatori della Cooperativa Sociale “Occupazione e Solidarietà” a cui l’Amministrazione ha affidato il servizio.

“Il tema della casa – ha detto il sindaco Pasquale Chieco – sta raggiungendo nel nostro paese livelli drammatici e la nostra città non fa eccezione.

Si tratta di un problema nazionale drammatico che rischia di avere ripercussioni anche sulle future generazioni e di allungare i suoi effetti disgraziati negli anni a venire.

L’esperienza quotidiana ci dice che il rischio di scivolare nell’indigenza oggi riguarda da vicino anche cittadini insospettabili. I comuni non hanno né strumenti adeguati né risorse sufficienti per risolvere tutte le criticità legate a questo problema e i sindaci si trovano spesso a rispondere con mezzi insufficienti e misure provvisorie a situazioni di estrema gravità che invece chiedono risposte strutturali.

Questa nuova struttura è un ulteriore intervento emergenziale pensato per rispondere a un problema strutturale. Noi facciamo quello che possiamo con i nostri mezzi, consapevoli però che senza un piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica il problema è destinato ad aggravarsi.”

“L’apertura di “Casa Francesco” – ha detto l’assessore alla Giustizia Sociale e al Benessere Nico Curci – rappresenta un momento importante nell’organizzazione delle politiche di contrasto alle fragilità nella nostra città. Oggi basta davvero poco per scivolare in condizioni di indigenza e servono programmi in grado di contenere queste situazioni e di accompagnare questi nuclei verso l’autonomia. La nostra Amministrazione prova ad affrontare il problema in termini di sistema, “Casa Francesco” nasce come struttura di accoglienza provvisoria per nuclei familiari in difficoltà, gli abitanti di questi appartamenti potranno contare sul supporto di operatori specializzati in grado di accompagnarli verso nuove opportunità di vita e una ritrovata autonomia.”