Raho e Moncini con le loro reti hanno dato al Bari la prima vittoria esterna in questo campionato. Il gol di Cervo è servito al Cesena solo per il momentaneo pareggio. Soprattutto è il ritorno di Moreno Longo sulla panchina biancorossa ad avere portato una svolta al Bari che ora, con 20 punti, non è più penultimo in classifica del campionato di calcio di serie B.

Serie C girone C: nell’anticipo del primo pomeriggio Latina-Foggia 2-0. In programma nel tardo pomeriggio Casarano-Az Picerno.

Per la serie A si gioca alle 20,45 al “Via del Mare”: in programma Lecce-Lazio.