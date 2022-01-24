In mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Lecce – Zollino. A darne notizia è Ferrovie Sud-Est, società del gruppo Fs. Terminati «i lavori preliminari all’elettrificazione, finanziati dalla Regione Puglia, che hanno interessato il tratto tra le fermate di Lecce, San Cesario, San Donato, Galugnano, Sternatia e Zollino», i treni sono tornati dopo mesi di assenza. «Durante l’interruzione- fa sapere Fse- sono stati realizzati 495 blocchi di fondazione su cui sono stati posati i pali della tensione elettrica più opere di adeguamento degli impianti di sicurezza e di segnalamento ferroviario e opere propedeutiche all’installazione di barriere antirumore».

Questi nel dettaglio i numeri: 26 i treni in servizio ogni giorno sulla «Lecce- Zollino- Gallipoli; 22 sulla Lecce-Zollino-Gagliano del Capo (Leuca); 2 sulla Lecce-Maglie-Otranto, oltre a quelli già in circolazione sulla linea Maglie-Otranto». Gli interventi «si inseriscono – insieme ai lavori completati nel 2021 sulla Maglie-Otranto – nel progetto di elettrificazione in corso della Martina Franca-Lecce- precisa Ferrovie Sud-Est-. L’elettrificazione sarà estesa nel Salento fino a Gagliano del Capo. Questo contribuirà ad abbattere le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità dell’ambiente».