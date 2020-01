In una riunione della maggioranza consiliare di Martina Franca è stato dato mandato all’assessore comunale alla Viabilità di operare una revisione delle scelte attuate. Troppe strisce blu, tutte insieme, rappresentano un criterio da rimodulare. Ciò secondo quanto riporta valleditrianews.it. Ma non è, quella della maggioranza, l’unica voce critica. Di seguito un altro esempio. E non solo in riferimento alle strisce blu.

Scrive Francesco Terruli, avvocato, di Martina Franca:

In qualità di semplice cittadino e, non essendo un frequentatore dei social, mi rivolgo agli Organi di stampa locali per denunciare lo stato di abbandono in cui versa la nostra città di Martina Franca, a cui si aggiunge un comportamento vessatorio nei confronti dei cittadini, in particolare di coloro i quali risiedono nelle zone interessate alle nuove aree di sosta a pagamento, nonché nei confronti di chi, per motivi di lavoro, di necessità, ed altro, è costretto ad utilizzare la propria autovettura per gli spostamenti in città.

1) Ebbene, ed a tacer d’altro, dalle foto allegate si evince come ormai, da diversi anni, tutta via Davide Carrieri presenta un manto stradale completamente e totalmente dissestato, foriero di condizioni di pericolo soprattutto al crocevia di via San Girolamo Emiliani. Le suddette strade sono frequentate non soltanto dai residenti, ma anche dai ragazzi che si recano a scuola accompagnati dai genitori con le rispettive autovetture.

2) Con l’istituzione delle aree di sosta a pagamento, sono state deliberate tariffe esose che non si riscontrano neanche nelle grandi città capoluoghi di Regione e di Provincia. A ciò si aggiunga che, a fronte della difficoltà a reperire parcheggi liberi, nella zona di via V. E. Orlando, Via Davide Carrieri e via San Girolamo Emiliani, in un’area di appena mt. 50, sono state realizzate, nel marzo 2019, ben 14 strisce pedonali (il codice della strada prevede che la distanza tra una striscia pedonale e l’altra dovrà essere di mt. 100), eliminando così circa 32 parcheggi liberi per i residenti, ma a vantaggio delle casse dell’Amministrazione Comunale atteso che, quotidianamente, i malcapitati automobilisti che per necessità e per pochi istanti fermano l’auto sulle strisce pedonali, vengono contravvenzionati. Una decisione questa di realizzare ben 14 strisce pedonali in un’area molto limitata, che non è affatto commisurata al flusso di traffico che interessa dette strade, mentre le grandi arterie della nostra Città o sono completamente prive di strisce pedonali o quelle poche esistenti non sono visibili.

A ciò si aggiunga che per i residenti nelle zone immediatamente adiacenti a viale della Libertà, sulle quali, come detto innanzi, sono stati sottratti ben 32 parcheggi liberi, non è consentito richiedere l’abbonamento annuale (che comunque non è affatto conveniente) perché è necessario, come riportato in delibera, che la residenza sia “prospiciente la carreggiata” interessata dal parcheggio a pagamento.

3) Ma la grande “genialità” offertaci dagli illustri amministratori di questa città risale al 13 marzo 2019, allorquando dopo aver realizzato sui tratti di strada di via Oronzo De Mita e via V. E. Orlando, parcheggi cosiddetti a “spina di pesce” (riducendo così i parcheggi orizzontali), hanno cambiato il senso di marcia del solo tratto che interessa due isolati di via V. E. Orlando, cosicché, i residenti in quel tratto di strada e, comunque, gli automobilisti che, per vari motivi e necessità, intendono raggiungere proprio quel tratto di strada, devono, giunti al crocevia con via Casavola, impegnare detta via, percorrere via San Girolamo Emiliani, per poi immettersi in viale della Libertà e poi ancora in via Davide Carrieri, per finalmente raggiungere via V. E. Orlando. SIC TRANSIT GLORIA MUNDI!

San Francesco di Sales consigliava che, nei rapporti con gli altri ci vuole sempre “una tazzina di scienza, un barile di prudenza e un oceano di pazienza”. Peccato che il Santo non aveva conosciuto l’arroganza che caratterizza qualche amministratore della nostra città a cui si aggiunge l’assenza totale dell’opposizione (interessata, evidentemente, ad altre ocupação), che non prende posizione su quello che sta succedendo nella nostra città, a dimostrazione del destino riservato a noi uomini da Bernardo Cluniacense, quando ci avverte che “nomina nuda tenemus”.