Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Martina Franca entra ufficialmente nella Rete Italiana Città Sane – OMS, il network promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che riunisce i Comuni impegnati nella promozione della salute pubblica e del benessere delle comunità. L’adesione sarà presentata alla cittadinanza Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18.00, nel Salotto Cinese (Sala degli Uccelli) del Palazzo Ducale, durante un evento pubblico che ospiterà anche il dialogo sulla salute mentale a partire dal libro “Scusate il disturbo”.

«Questa serata rappresenta un’occasione preziosa per condividere con la città una visione di salute che non riguarda solo la cura, ma la qualità della vita e le relazioni che la sostengono. Entrare nella Rete Città Sane – OMS significa assumere una responsabilità chiara verso il benessere dei cittadini, e farlo partendo anche dal libro Scusate il disturbo ci permette di aprire un dialogo profondo sulla salute mentale, ricordando che nessuna fragilità deve rimanere invisibile», dichiara Carlo Dilonardo, Assessore alle Attività culturali e alle Politiche giovanili del Comune di Martina Franca.

Sull’importanza dell’adesione interviene Paolo Vinci, pediatra, Consigliere comunale e referente per la Rete Città Sane – OMS per Martina Franca: «L’ingresso nella Rete apre alla città una prospettiva nuova, perché la salute è il risultato di politiche che parlano tra loro: ambiente, mobilità, scuola, cultura, servizi sociali. Questa scelta inserisce Martina Franca in un percorso condiviso con altre realtà italiane ed europee che lavorano per promuovere benessere, prevenzione e equità come valori fondamentali della vita urbana».

All’incontro parteciperà anche Francesco Caroli, Coordinatore nazionale della Rete Città Sane – OMS e autore del libro, che porterà il saluto ufficiale della Rete: «Accogliere Martina Franca significa riconoscere l’impegno di una città che sceglie di investire sulla salute come bene comune. Scusate il disturbo offre storie e informazioni che aiutano a comprendere la salute mentale, grazie anche al contributo dei maggiori esperti italiani sul tema. È un modo per ricordare che la fragilità può riguardare chiunque e che la comunità resta il primo luogo di protezione e solidarietà, soprattutto nei momenti più delicati».

Interverranno inoltre Antonella Caroli, dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Salute della Regione Puglia; Maria Colucci, psicologa e psicoterapeuta sistemico-familiare; e Gianfranco Malagnino, direttore medico del Presidio ospedaliero della Valle d’Itria.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, che accoglierà la cittadinanza all’evento.

L’incontro è aperto al pubblico.