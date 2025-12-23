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La corriera di Natale: grazie a “Inchiostro di Puglia” in tanti hanno potuto raggiungere le famiglie Fatto fronte al caro-trasporti

23 Dicembre 2025
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Comprare un biglietto aereo, o anche ferroviario, per i collegamenti riguardanti la Puglia in occasione delle feste natalizie è stato impossibile per molti.

O meglio, per un centinaio di persone sarebbe stato impossibile trascorrere le feste con i familiari pugliesi, se non fosse intervenuta la lodevole iniziativa di “Inchiostro di Puglia”. La corriera di Natale: viaggio in pullman Noci-Milano l’altro ieri (soprattutto per genitori) e percorso inverso nelle scorse ore (soprattutto per figli). Gratis. Le richieste sono state superiori alle possibilità ma la sola idea di avere contribuito a rendere migliore questo periodo per centinaia di persone fa di “Inchiostro di Puglia” un’organizzazione di grande valore del nostro territorio. I responsabili hanno già annunciato che nel 2026 l’iniziativa sarà ripetuta.

Esiste una benemerenza di tipo regionale?  Loro meriterebbero di essere fra i destinatari.

(foto: tratta da sito di “Inchiostro di Puglia”)  

 


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