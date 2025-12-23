Da Matera ad Altamura, la mattina del 29 dicembre sarà quella dell’ingresso della fiaccola olimpica in Puglia. Nel pomeriggio di lunedì prossimo sarà portata a Taranto con tedofori di eccezione come la campionessa olimpica Antonella Palmisano, la tennista Flavia Pennetta finalista a Flushing Meadows e il campione di automobilismo Antonio Giovinazzi. Nei giorni in Puglia la fiaccola passerà da varie località fra cui Alberobello capitale del trulli e trascorrerà anche il capodanno nella regione: a Bari, a cavallo fra il 31 dicembre e l’1 gennaio.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Cresce l’attesa a Gioia del Colle per il passaggio della fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

La fiamma olimpica transiterà dalla città della Mozzarella e del vino Primitivo DOP lunedì 29 dicembre 2025, nell’ambito della ventiduesima tappa del suo lungo viaggio in Italia partito da Roma lo scorso 6 dicembre.

Dopo aver attraversato le città di Matera e Altamura, la fiamma olimpica approderà alle ore 13:00 a Gioia del Colle, precisamente in via Federico II di Svevia (intersezione con via Roberto Rossellini) da cui partirà la staffetta dei dodici tedofori.

Il percorso si articolerà lungo via Giuseppe Di Vittorio, l’ulteriore tratto di via Federico II di Svevia, via Monte Sannace, piazza XX Settembre, via Manin, via Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Plebiscito, via Garibaldi e via Ricciotto Canudo, fino all’arrivo in via san Pio da Pietrelcina previsto per le ore 13:40.

Completato l’itinerario, la fiamma olimpica lascerà la città per dirigersi a Massafra (arrivo previsto alle ore 15:16) e a Crispiano (arrivo previsto alle ore 16:18). Alle ore 17:35, infine, farà il suo ingresso a Taranto, dove si concluderà la ventiduesima tappa e si svolgeranno le relative celebrazioni.