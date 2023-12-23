Di seguito un comunicato diffuso da Alstom:



Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, fornirà a Ferrovie del Sud Est, società di trasporto della regione Puglia, due treni Coradia Stream H ad idrogeno per sostituire gli attuali treni diesel. Saranno i primi treni a idrogeno nella regione.

Inoltre, Ferrovie Nord Milano ha firmato il secondo contratto applicativo per due treni Coradia Stream H in aggiunta ai sei treni già ordinati, nell’ambito dell’accordo quadro, già noto, che prevede l’acquisizione di 14 treni complessivamente.

“Siamo estremamente orgogliosi di fornire i primi treni a idrogeno in Puglia e di far crescere la flotta di treni a idrogeno in Lombardia. Il know-how impareggiabile di Alstom nell’intera gamma di soluzioni di trazione green ci permette di individuare le soluzioni migliori per i nostri clienti in base alle loro esigenze specifiche. Con la fornitura di quattro treni a idrogeno alle Ferrovie del Sud Est e alle Ferrovie Nord Milano, stiamo promuovendo l’innovazione locale e la riduzione delle emissioni di CO2.

Questo non solo trasformerà il sistema di trasporto pubblico, ma creerà anche opportunità per l’economia locale”, ha dichiarato Michele Viale, Amministratore Delegato di Alstom in Italia e Presidente e Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria.

I nuovi treni Coradia Stream H si basano sulla piattaforma di treni regionali Coradia Stream a un piano di Alstom. Progettati specificamente per il mercato europeo, sono prodotti da Alstom in Italia. Grazie all’utilizzo di idrogeno green, il Coradia Stream H non produce emissioni dirette di

CO2 durante il funzionamento e offre l’eccezionale comfort apprezzato dai passeggeri, proprio come la variante elettrica del treno. Il treno presenta numerose innovazioni aggiuntive nella

conversione dell’energia pulita, nell’efficiente sistema di approvvigionamento e stoccaggio

dell’energia e nella gestione intelligente dell’energia. Alstom è stato il primo operatore ferroviario a investire nei treni a idrogeno come alternativa ai treni diesel per le linee non elettrificate.

Il treno è progettato e prodotto negli stabilimenti Alstom in Italia, con lo stabilimento di Savigliano per lo sviluppo, la certificazione, la produzione e il collaudo, lo stabilimento di Vado Ligure per l’allestimento della “power car” in cui è installata la parte tecnologicamente innovativa legata all’idrogeno, lo stabilimento di Sesto San Giovanni per i componenti e lo stabilimento di Bologna per lo sviluppo del sistema di segnalamento.

Come funziona il treno a idrogeno

La fonte primaria di energia risiede all’interno della carrozza intermedia, nota come “power car”, dove si trova il cuore della tecnologia dell’idrogeno. L’energia è fornita dalla combinazione dell’idrogeno (immagazzinato nei serbatoi) con l’ossigeno dell’aria esterna, senza emissione di CO2 nell’atmosfera. Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni immagazzinano l’energia che viene successivamente sfruttata nelle fasi di accelerazione per supportare l’azione delle celle a idrogeno e garantire il risparmio di carburante. Il progetto è sviluppato grazie ai fondi IPCEI, della Comunità Europea.

Trazione green a zero emissioni dirette di carbonio

Alstom offre un portafoglio completo di tecnologie di trazione a zero emissioni dirette di carbonio, dalle celle a combustibile a idrogeno alle batterie e all’elettrico. Nel 2016, Alstom ha

presentato il primo e unico treno passeggeri a idrogeno in esercizio al mondo e ha sviluppato inoltre soluzioni di trazione a batteria per più piattaforme ferroviarie per servire linee non

elettrificate di breve distanza. Inoltre, le soluzioni di trazione green di Alstom offrono la possibilità di convertire i treni diesel esistenti in trazione a zero emissioni dirette di carbonio.

Alstom™, Coradia™ e Coradia Stream™ Coradia Stream H™ sono marchi protetti del Gruppo Alstom.

Alstom Alstom è impegnata a sostenere un futuro a basse emissioni di carbonio attraverso lo sviluppo e la promozione di

soluzioni di trasporto innovative e sostenibili che le persone possano utilizzare con piacere. Dai treni ad alta velocità, alle metropolitane, alle monorotaie, ai tram, ai sistemi chiavi in mano, ai servizi, alle infrastrutture, al segnalamento e alla mobilità digitale, Alstom offre ai suoi diversi clienti il più ampio portafoglio del settore. Con una presenza in 63 Paesi e un patrimonio di oltre 80.000 talenti provenienti da 175 Paesi, l’azienda concentra le proprie competenze di progettazione, innovazione e gestione dei progetti nei settori in cui le soluzioni di mobilità sono maggiormente

richieste. Quotata in Francia, Alstom ha generato un fatturato di 16,5 miliardi di euro per l’anno fiscale conclusosi il 31

marzo 2023.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.alstom.com.