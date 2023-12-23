Si gioca alle 18,30 al palaPentassuglia per il campionato di pallacanestro maschile di serie A. Happy Casa Brindisi, stabilmente nelle posizioni di retroguardia in classifica, impegnata con la Givova Scafati.

Calcio: serie A, in programma Inter-Lecce con inizio alle 18. Serie B, si disputa Bari-Cosenza con inizio alle 16,15. Per la serie C girone C tra le partite odierne Foggia-Monterosi Tuscia alle 18,30 mentre Giugliano-Audace Cerignola e Virtus Francavilla Fontana-Potenza sono in programma alle 20,45.

Per gli incidenti a margine di Casertana-Foggia di alcune settimane fa, daspo per dieci persone fra cui quattro sostenitori dei rossoneri pugliesi.

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Di seguito un comunicato diffuso da Fci-Puglia:

Locorotondo si appresta a vivere la giornata del sabato pre-natalizio (23 dicembre) a tutto cross: sui terreni dell’ex palazzetto dello sport si sta per alzare il sipario sulla prima edizione del Ciclocross Natalizio, una novità in assoluto nel calendario regionale di questa disciplina invernale delle due ruote sotto l’egida della Federciclismo Puglia.

L’organizzazione è a carico del noto sodalizio locale Chialà Cycling Team Locorotondo, coaudivata per l’occasione dal Team Preview Sei Sport di Putignano, senza lasciare nulla al caso per l’allestimento del percorso (2,3 chilometri prevalentemente su prato e con ostacoli artificiali) e per la parte logistica.

La collocazione all’antivigilia di Natale non fa altro che accrescere l’importanza e l’interesse anche sotto il profilo turistico per visitare il territorio di Locorotondo e dintorni in piena atmosfera natalizia. Per tale ragione, non saranno pochi gli atleti, gli appassionati e gli addetti ai lavori che faranno visita a una delle “città bianche” della Puglia e della Valle d’Itria, regno dei balconcini e delle cummerse (tipiche abitazioni dal tetto spiovente).

Il programma agonistico del 23 dicembre prevede il ritrovo alle 8:00 presso l’ex palazzetto dello sport e quattro batterie di partenza: G6 uomini e donne alle 10:00 (durata 20 minuti); esordienti-allievi uomini e donne alle 10:30 (30 minuti); juniores, donne tutte, master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 alle 11:15 (40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 12:00 (60 minuti).

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