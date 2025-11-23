Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 12 di domani 24 novembre per dodici ore, fa riferimento a “venti sud-occidentali da forti a burrasca, specie sulla Puglia settentrionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalle 12 di domani per otto ore: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia nord-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.”