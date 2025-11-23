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Puglia, maltempo: domani allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo

23 Novembre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 12 di domani 24 novembre per dodici ore, fa riferimento a “venti sud-occidentali da forti a burrasca, specie sulla Puglia settentrionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalle 12 di domani per otto ore: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia nord-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.”


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