Di Agostino Convertino:

La stampa specializzata internazionale segue una pista calda per l’assegnazione dei Premi Oscar. Tutti i segnali conducono, inevitabilmente, in Italia dove una coppia da sogno – madre e figlio – ha realizzato il film “La Vita davanti a Sé”. Sofia Loren e Edoardo Ponti (che oltre alla regia cura anche la sceneggiatura) hanno rispolverato l’omonimo romanzo di Romain Gary che tratta le vicende di una ex prostituta sopravvissuta all’olocausto che accetta di accudire il piccolo ma irrequieto Momo, di origini senegalesi. La Loren, che di Oscar ne ha già vinti due – uno alla carriera e il primo con “La Ciociara” – ha dimostrato l’integrità del suo talento purissimo. Ad impreziosire la storia ed un cast di eccellente livello provvedono egregiamente lo sfondo della città di Bari, sbocciata ad una nuova dimensione turistica e culturale che la vede finalista tra le candidate a “Capitale Italiana della Cultura” ed altre location pugliesi. La Regione si conferma tra le preferite dai registi di vari generi cinematografici, per la varietà e bellezza dei suoi paesaggi, il clima, la storia e l’accoglienza tipica dei pugliesi.