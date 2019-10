L’11 dicembre 2016 il viaggio inaugurale. Ore 5,48: partenza dalla stazione di Taranto (foto home page). Treno Frecciarossa 1000 che dalla città ionica collega Roma e Milano. Passati tre anni, il 14 dicembre sarà l’ultima volta. Dal giorno dopo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno e quanto confermato dall’orario Trenitalia, niente Taranto-Milano con il Frecciarossa 1000. Sarà Metaponto-Milano. Questo perché la Regione Basilicata ritiene la Puglia disimpegnata dai pagamenti e così, i quaranta chilometri da Taranto a Metaponto, non saranno percorsi.

Va detto che il percorso fino a Salerno, di alta velocità, non ha nulla.

Dopo la facoltà universitaria di Medicina incredibilmente persa nel giro di una settimana dall’apertura, ora Taranto va verso un’altra rinuncia. Chissà se consapevole o imposta. Di sicuro, al viaggio inaugurale, il presidente della Regione era presente e parlò del Taranto-Roma in Frecciarossa 1000 (treno che porta il nome di Pietro Mennea) come di un gran collegamento, in uno dei migliori fra i modi, per il territorio con la capitale. Che è successo in tre anni? Se, stando al resoconto della Gazzetta del Mezzogiorno, la Regione Basilicata parla di interlocuzione in corso, Trenitalia riferisce di pagamento solo fino a Metaponto e quindi a Metaponto il treno si fermerà. Con tanto di cambio di orari rispetto all’attuale Taranto-Roma-Milano.