È stato consegnato oggi al giornalista Ottavio Cristoforo, di Martina Franca, il premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale (sezione agenzie di stampa, quotidiani, periodici). Cerimonia a Roma, nell’aula magna dell’università Lumsa.

È stato premiato il reportage dal titolo “Graziana e il Coronavirus sconfitto – La malattia ci invita a riflettere”, pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’evento è stato preceduto dal convegno sul tema “Andare, vedere, ascoltare. Nuovi linguaggi e nuove forme di giornalismo a servizio del sociale” dove sono intervenuti importanti esponenti del mondo del giornalismo e della comunicazione.