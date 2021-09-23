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Premio ad un giornalista di Martina Franca Ottavio Cristofaro, consegna a Roma

23 Settembre 2021
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È stato consegnato oggi al giornalista Ottavio Cristoforo, di Martina Franca, il premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale (sezione agenzie di stampa, quotidiani, periodici). Cerimonia a Roma, nell’aula magna dell’università Lumsa.
È stato premiato il reportage dal titolo “Graziana e il Coronavirus sconfitto – La malattia ci invita a riflettere”, pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno.
L’evento è stato preceduto dal convegno sul tema “Andare, vedere, ascoltare. Nuovi linguaggi e nuove forme di giornalismo a servizio del sociale” dove sono intervenuti importanti esponenti del mondo del giornalismo e della comunicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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