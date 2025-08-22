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Carovigno: mostra “Luce interiore” Inaugurata il 20 agosto

23 Agosto 2025
Foto mostra Colucci (1)

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si è inaugurata mercoledì 20 agosto 2025 al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, la mostra “Luce Interiore”, retrospettiva dedicata al maestro Giuseppe Colucci, ad un anno dalla sua scomparsa. L’evento, curato da Maria Conserva Colucci, intende celebrare il percorso artistico di un autore capace di trasformare il corpo femminile in un racconto onirico e universale, riconosciuto da critici come Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi, Claudio Strinati e Paolo Levi.

La serata inaugurale ha visto i saluti istituzionali del Sindaco di Carovigno, Dott. Massimo Lanzilotti, del Consigliere Regione Puglia, Avv. Alessandro Leoci, dell’Assessore Regione Puglia, Avv. Fabiano Amati, del Presidente del Consiglio Comunale di Carovigno, Francesco Leoci, dell’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Sabina Franco e della Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, Dott.ssa Anna Cinti. La cerimonia, caratterizzata da una grande partecipazione di cittadini e appassionati d’arte, si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro, che ha ufficialmente aperto il percorso espositivo.


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