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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Caldo crescente ma non come prima: Bari oggi in codice verde, domani giallo Bollettino ondate di calore

23 Agosto 2024
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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 22/08/2024 23/08/2024 24/08/2024
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello2
.BARI Livello0 Livello0 Livello1
.BOLOGNA Livello0 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello2
.BRESCIA Livello0 Livello1 Livello1
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello0 Livello0 Livello1
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello0
.FIRENZE Livello0 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello1 Livello1 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello1 Livello1 Livello2
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello1
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello1 Livello1 Livello1
.PESCARA Livello0 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello0
.RIETI Livello0 Livello1 Livello1
.ROMA Livello1 Livello2 Livello2
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello1
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello1 Livello1
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


Fritrak - Trasporto acqua




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