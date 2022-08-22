Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Prosegue “Cinema a Corte” a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. La rassegna, che ha aperto i battenti lo scorso 16 agosto, è prodotta dall’Associazione Delle Arti, in partnership con Costa Sveva, con il patrocinio del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani, e in collaborazione con il Circolo Dino Risi di Trani.

Le serate d’estate in cui godersi le proiezioni all’aperto nella suggestiva Corte Davide Santorsola, per l’occasione trasformata in arena cinematografica, diventano motivo di aggregazione, dopo due anni di cinema chiusi e aperture a singhiozzo. Tra film cult, grandi classici del patrimonio cinematografico nazionale e internazionale, avventura e docufilm ce n’è per tutti i gusti, con una programmazione cadenzata fino ai primi di settembre. Due i temi principali attorno ai quali si dipana la retrospettiva di Cinema a Corte a cura di Lorenzo Procacci Leone. «Ho pensato a due filoni – spiega il direttore artistico della rassegna -: uno è “Finale 2”, legato alla celebrazione di alcuni titoli delle decadi dal 1962 al 2002, l’altro è “Cinema da mare”, considerando quest’ultimo non solo come ambientazione ma anche come ispirazione.

Da martedì 23 agosto il film dedicato all’avventura “All is lost- Tutto è perduto”. Un thriller del 2013, diretto da J.C. Chandor, con Robert Redford che regala in questa pellicola una interpretazione maiuscola. Chandor – come sostiene Federico Gironi – non cattura solo l’essenza del mare e di chi naviga a vela e in solitaria, ma, con straordinaria attualità, trova la chiave per raccontare la situazione dell’uomo contemporaneo, sconvolto e sballottolato dagli eventi eppure solo, costretto a contare sulle sue forze e sulle sue esperienze per trovare una salvezza, forse immeritata. Il film ha ottenuto un Golden Globe per la Migliore colonna sonora di Alex Ebert ed è stato candidato agli Oscar per il Miglior montaggio sonoro. Mercoledì 24 agosto sarà la volta di “Blade Runner” di Ridley Scott, un vero e proprio ‘cult movie’ datato 1982, di cui quest’anno si celebrano i 40 anni, che ha segnato un’epoca e influenzato pesantemente anche l’immaginario fantascientifico successivo. L’opera di genere science-fiction più importante del XX secolo, infatti, ha avuto un enorme impatto sulla società e sull’immaginario collettivo per la sua rappresentazione futuristica di un mondo distopico post-apocalittico con un Harrison Ford nel ruolo più importante in un film su memoria e tempo. Giovedì 25 agosto “Sul Mare” di Alessandro D’Alatri, un film sull’amore, ma soprattutto sul vuoto esistenziale dei giovani. Tratto dal romanzo “In bilico sul mare” di Anna Pavignano la pellicola svela una storia semplice, quella della vita su un’isola, l’incotaminata Ventotene, e la distanza tra chi vi abita e chi la vive da turista. È un film che racconta con spirito libero un’Italia diversa, di giovani fuori dai cliché.

La rassegna prosegue poi la prossima settimana dal 30 agosto sino al 2 settembre con “Le Iene”, “Un mercoledì da leoni”, “Femme Fatale” e “L’uomo delfino”.

A conclusione di Cinema a Corte 2022, domenica 4 settembre, un concerto che sarà un vero viaggio con suoni e immagini dei capolavori noti e meno noti del grande Maestro Ennio Morricone: “Cinerama…estro”. Si passerà dal western alla commedia, dalla musica lounge e leggera alle più celebri colonne sonore in un susseguirsi di rare emozioni. Una formazione d’eccezione eseguirà i capolavori del maestro: Antonio Piccialli al pianoforte, Giambattista Ciliberti al clarinetto, Luciano Palmitessa alla tromba, Luca Lorusso alla batteria, Giovanni Astorino al violoncello. Alcuni di questi straordinari musicisti hanno avuto il privilegio di collaborare e suonare a Bari nell’orchestra diretta proprio dal grande premio Oscar Morricone. Ad impreziosire la formazione strumentale ci sarà la partecipazione di Francesca Lamberti, una giovane e talentuosa cantante pugliese.

Ingresso ore 20,30 – inizio proiezioni ore 21,00. È possibile acquistare i biglietti (costo 5 euro) presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani a partire dalle 19:00 del giorno della proiezione del film.

Info & prenotazioni: 0883500044

In caso di condizione meteo avverse, le proiezioni si terranno all’interno del salone Beltrani.

Palazzo delle Arti Beltrani, Centro Culturale Polifunzionale, via Beltrani 51- Trani (BT)