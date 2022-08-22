Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dall’America Latina all’Olimpo in Valle d’Itria, passando per l’omaggio al maestro Nino Rota e concludere con Grazia Rongo e l’informazione: questo l’itinerario che la Pro Loco Locorotondo propone in quattro giorni con quattro autori diversi, dal 24 al 27 agosto 2022. Tutti gli incontri si svolgeranno in villa comunale alle ore 20,00 (tranne la serata in onore di Nino Rota che inizierà alle ore 19,00) e tutte saranno curate nei minimi dettagli, per offrire al pubblico un’esperienza sempre diversa che parte dal libro ma che va oltre le parole del testo. Venire per credere.

Vi aspettiamo.

· 24 agosto

“TRACCE DAL SUD- Scorrendo nel cuore dell’America Latina” di Rocco D’Alessandro e Giulia Magnaguagno, autori del blog turistico Vitamina Project

Tracce dal Sud è la storia di un viaggio verticale nel cuore dell’America Latina, alla scoperta dei suoi angoli più reconditi e delle sue tante culture ancestrali. Un viaggio di due ragazzi, partiti con un sogno e ritornati con un taccuino pieno di appunti da condividere.

Gli autori:

Giulia Magnaguagno, in arte ” Giulia Magg ” veneta, fotografa professionista specializzata in Ritratto e Fotografia di Viaggio, accanita viaggiatrice, socievole e grande comunicatrice;

Rocco D’Alessandro, meglio conosciuto come ” Rocco Sur “, abruzzese, Archeologo e Accompagnatore Turistico di professione, Web Writer, Traduttore e vorace lettore.

La serata riserverà belle sorprese per immergersi nell’atmosfera dell’America Latina.

· 25 agosto

Giovanni Cavallo presenta “L’Olimpo in Valle d’Itria”. Dialoga con l’autore Leo Gianfrate

…..e se anche gli dei decidessero di venire a vivere in Valle d’Itria?Ce lo racconta Giovanni Cavallo nel suo secondo libro.Dialogherà con l’autore Leo Gianfrate

Villa comunale ore 20,00

· 26 agosto

Serata “Nino Rota” con l’autore Tino Sorino

“In Seicento o a spasso con Nino Rota. Ricordi e documenti dagli archivi dei suoi amici” (Nep Edizioni srls, dicembre 2020)

“Nell’intimità di Nino Rota. Curiosando ancora tra le carte di Prudenzina Giannelli (Nep Edizioni srls, febbraio 2022)

Villa comunale ore 19,00

Presentazione di due libri sul maestro Nino Rota

presentazione dei libri di Tino Sorino: “Nell’intimità di Nino Rota. Curiosando ancora tra le carte di Prudenzina Giannelli” (Nep edizioni srls, febbraio 2022);

“In seicento a spasso con Nino Rota”.

Interverranno con l’autore:

– il Presidente della Pro Loco di Locorotondo Leo Gianfrate;

– il conduttore prof. Ivan Scarcelli, ricercatore presso l’Università di Bari “Aldo Moro”;

– il duo musicale formato dal pianista Daniele Bove e dalla cantante Tiziana Felle.

A conclusione della Serata, sarà presentato, a cura della Pro Loco di Lecce, il cortometraggio “Nino Rota. Viaggio sentimentale in Puglia, tra Musica e Letteratura”.

· 27 agosto

Grazia Rongo racconta “Biglietti alle amiche” di Corinna De Cesare, con Miriam Palmisano

“Biglietti alle amiche” di Corinna De Cesare è una raccolta di contributi su vari temi.

Frammenti di storie per riconoscersi, ritrovarsi; per parlare di sesso, lavoro, ambizioni, mestruazioni. Per occupare lo spazio finalmente da un altro punto di vista, che potrebbe essere anche il tuo.

Una serata per parlare di informazione, dialogando in modo schietto su stereotipi. Per riderci su e riflettere per cambiare.

E poi Grazia Rongo, giornalista di Telenorba e vignettista per Repubblica Bari, ci farà conoscere la simpaticissima Greis, il fumento che ogni domenica anima la prima pagina di Repubblica Bari.

Una serata per riflettere con leggerezza