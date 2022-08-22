Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
· 24 agosto
“TRACCE DAL SUD- Scorrendo nel cuore dell’America Latina” di Rocco D’Alessandro e Giulia Magnaguagno, autori del blog turistico Vitamina Project
Tracce dal Sud è la storia di un viaggio verticale nel cuore dell’America Latina, alla scoperta dei suoi angoli più reconditi e delle sue tante culture ancestrali. Un viaggio di due ragazzi, partiti con un sogno e ritornati con un taccuino pieno di appunti da condividere.
Gli autori:
Giulia Magnaguagno, in arte ” Giulia Magg ” veneta, fotografa professionista specializzata in Ritratto e Fotografia di Viaggio, accanita viaggiatrice, socievole e grande comunicatrice;
Rocco D’Alessandro, meglio conosciuto come ” Rocco Sur “, abruzzese, Archeologo e Accompagnatore Turistico di professione, Web Writer, Traduttore e vorace lettore.
· 25 agosto
Giovanni Cavallo presenta “L’Olimpo in Valle d’Itria”. Dialoga con l’autore Leo Gianfrate
…..e se anche gli dei decidessero di venire a vivere in Valle d’Itria?Ce lo racconta Giovanni Cavallo nel suo secondo libro.Dialogherà con l’autore Leo Gianfrate
· 26 agosto
Serata “Nino Rota” con l’autore Tino Sorino
“In Seicento o a spasso con Nino Rota. Ricordi e documenti dagli archivi dei suoi amici” (Nep Edizioni srls, dicembre 2020)
“Nell’intimità di Nino Rota. Curiosando ancora tra le carte di Prudenzina Giannelli (Nep Edizioni srls, febbraio 2022)
Villa comunale ore 19,00
Presentazione di due libri sul maestro Nino Rota
presentazione dei libri di Tino Sorino: “Nell’intimità di Nino Rota. Curiosando ancora tra le carte di Prudenzina Giannelli” (Nep edizioni srls, febbraio 2022);
“In seicento a spasso con Nino Rota”.
Interverranno con l’autore:
– il Presidente della Pro Loco di Locorotondo Leo Gianfrate;
– il conduttore prof. Ivan Scarcelli, ricercatore presso l’Università di Bari “Aldo Moro”;
– il duo musicale formato dal pianista Daniele Bove e dalla cantante Tiziana Felle.
· 27 agosto
Grazia Rongo racconta “Biglietti alle amiche” di Corinna De Cesare, con Miriam Palmisano
“Biglietti alle amiche” di Corinna De Cesare è una raccolta di contributi su vari temi.
Frammenti di storie per riconoscersi, ritrovarsi; per parlare di sesso, lavoro, ambizioni, mestruazioni. Per occupare lo spazio finalmente da un altro punto di vista, che potrebbe essere anche il tuo.
Una serata per parlare di informazione, dialogando in modo schietto su stereotipi. Per riderci su e riflettere per cambiare.
E poi Grazia Rongo, giornalista di Telenorba e vignettista per Repubblica Bari, ci farà conoscere la simpaticissima Greis, il fumento che ogni domenica anima la prima pagina di Repubblica Bari.
Una serata per riflettere con leggerezza