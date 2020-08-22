Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Norba:

L’anno speciale, l’anno del diciottesimo compleanno di Battiti sta per concludersi. Manca solo una puntata, il tradizionale gran finale. La quinta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live andrà in onda domenica 23 agosto, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e in streaming su radionorba.it norbaonline.it . Lunedì 24 agosto, invece, andrà in onda su Italia 1, sempre alle 21, la quarta puntata dello show, che poi sarà disponibile on demand anche su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Sul main stage di Otranto saliranno come sempre grandissimi artisti italiani e giovani talenti, i cantanti più forti di questa estate, abbracciando ogni genere musicale: ci saranno Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez dalla bellissima piazzetta Carducci, nel cuore di Lecce, Nek, davanti alla scalinata virgiliana che si affaccia sul porto di Brindisi e Le Vibrazioni, a due passi dal ponte girevole di Taranto. Una bella cartolina per il Grande Salento, con i suoi tre capoluoghi a fare da scenografia alle esibizioni on the road di grandi artisti.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Porto Cesareo.

Anche quest’anno il Radionorba Vodafone Battiti Live, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, all’insegna della campagna “Puglia, Riparti dalla Meraviglia”, è affiancato da brand italiani ed internazionali di primissimo piano a partire dal title sponsor Vodafone e, inoltre, da Carta Wow, Grana Padano, Gruppo Caffo 1915, Expert, Rilastil e Massigen, Supermercati Dok e Famila, Acqua Amata. Hair Sponsor ufficiale: Matrix e Redken, make up stylist Cesvim Academy.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2019 ha sfiorato il milione di ascoltatori nel giorno medio con Radionorba Music, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 2,8% dell’indagine annuale TER 2019 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2019 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.