Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore:

Dall’11 agosto al 6 settembre rievocazioni medievali, teatro, convegni, visite, cena nel Codacchio e il 41° Corteo Storico. Gran finale con Silvia Mezzanotte all’alba a Castel Fiorentino.

Torremaggiore rinnova il suo legame con Federico II di Svevia e con l’antica città di Fiorentino attraverso la settima edizione di “Suggestioni Sub Flore”, in programma l’11 agosto e dal 30 agosto al 6 settembre 2026.

La manifestazione, propone un intenso viaggio nel Medioevo tra rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, visite guidate, accampamenti, feste di contrada, convegni e appuntamenti enogastronomici. Un programma diffuso che interesserà Castel Fiorentino, il centro storico Codacchio e altri luoghi simbolici di Torremaggiore “Città d’Arte”.

Cuore della rassegna sarà ancora una volta la figura di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”, indissolubilmente legato a Castel Fiorentino, il sito archeologico nel quale l’Imperatore morì il 13 dicembre 1250. Una memoria che la comunità torremaggiorese continua a custodire e valorizzare, trasformandola in un patrimonio culturale vivo, partecipato e capace di attrarre visitatori. Cuore della rassegna sarà ancora una volta la figura di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”, indissolubilmente legato a Castel Fiorentino, il sito archeologico nel quale l’Imperatore morì il 13 dicembre 1250. Una memoria che la comunità torremaggiorese continua a custodire e valorizzare, trasformandola in un patrimonio culturale vivo, partecipato e capace di attrarre visitatori.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 11 agosto con “Fiorentino sotto le stelle”: una serata nel sito archeologico tra visite, spettacoli e lezioni astronomiche. La Settimana Federiciana entrerà nel vivo domenica 30 agosto con visite guidate e accampamenti pomeridiane nella suggestiva cornice di Castel Fiorentino.

Nei giorni successivi il programma proseguirà con le feste delle contrade, presentazione del libro “Il figlio del falco” di Michele Lavacca, a seguire Disfatta di Fiorentino, la caratteristica cena medievale nel centro storico Codacchio. Il momento culminante arriverà il 5 e 6 settembre con la 41ª edizione del Corteo Storico di Fiorentino e Federico II, uno degli appuntamenti identitari più longevi e rappresentativi della città.

A suggellare l’edizione 2026 sarà un emozionante concerto all’alba a Castel Fiorentino con Silvia Mezzanotte, tra musica, storia e il fascino senza tempo del paesaggio. Il crescente coinvolgimento di associazioni, cittadini e realtà culturali conferma “Suggestioni Sub Flore” come un importante motore di promozione sociale e turistica, capace di far conoscere il patrimonio storico locale attraverso un’esperienza inclusiva e rivolta a tutte le generazioni. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Puglia.