Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta. Si fa riferimento per oggi dalle 14 per dieci ore a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia
centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”
Per domani ddalla prossima mezzanotte per venti ore “precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente<br>moderati; isolate, a prevalente carattere
di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. Venti forti
settentrionali con rinforzi fino a burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.