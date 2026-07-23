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23 Luglio 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo

23 Luglio 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta. Si fa riferimento per oggi dalle 14 per dieci ore a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia
centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”

Per domani ddalla prossima mezzanotte per venti ore “precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente<br>moderati; isolate, a prevalente carattere
di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. Venti forti
settentrionali con rinforzi fino a burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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