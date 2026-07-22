Di seguito il comunicato:

Giovedì 23 luglio si svolge a Vieste la terza serata della XXV edizione del Libro Possibile, per parlare di Intelligenza Artificiale con Nello Cristianini, tra i massimi esperti internazionali in materia, di toghe e correnti politiche con il giornalista Alessandro Sallusti e all’ex magistrato Luca Palamara e di attualità e fenomeni sociali con una nutrita schiera di firme dell’informazione come Francesca Barra, Concita De Gregorio e Antonio Padellaro.

L’attualità tecnologica è al centro dell’incontro di apertura con Nello Cristianini professore di Intelligenza artificiale all’Università di Bath, che nel suo libro Forma mentis. La corsa per decifrare i pensieri delle macchine (il Mulino), esplora le nuove frontiere dei processi di machine learning. Tra i maggiori esperti internazionali di machine learning, Cristianini parte da una domanda determinante: come si legge una mente artificiale che nessuno ha scritto riga per riga e che persino i suoi creatori non sanno più spiegare interamente? Attraversa reti neurali, linguaggio, rappresentazioni interne e opacità degli algoritmi per spostare il dibattito oltre l’alternativa tra entusiasmo e paura, riportando l’intelligenza artificiale sul terreno della conoscenza, della trasparenza e della responsabilità pubblica. Introduce Giorgia Messa, giornalista e Responsabile Relazioni Esterne #iLP26.

Atteso incontro anche quello con Alessandro Sallusti e Luca Palamara, autori de Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici (Rizzoli). A cinque anni dalle rivelazioni che provocarono un terremoto nella giustizia italiana, l’ex direttore del Giornale e l’ex magistrato tornano a indagare il rapporto tra magistratura, politica e informazione. Dalle correnti alle nomine del Csm, fino alla piaga dei processi e delle detenzioni ingiuste, il libro ricostruisce alleanze, interessi e scontri che si consumano dietro le quinte del sistema giudiziario: una controstoria documentata e provocatoria che pone una domanda decisiva, se sia davvero possibile riformare un sistema di potere capace di resistere a ogni tentativo di cambiamento.

Antonio Padellaro nel memoir Quando eravamo felici (Piemme) muove dalla perdita della moglie e da un dialogo ideale con lei per tornare all’Italia degli anni Sessanta, alle estati in Versilia, alla giovinezza e a un tempo in cui la felicità sembrava un orizzonte condiviso. Memoria personale e storia nazionale si intrecciano in una riflessione sul lutto, sull’amore e sulle trasformazioni del Paese. I due incontri sono presentati da Valentina Bendicenti, giornalista e volto di Sky TG24.

Concita De Gregorio porta a Vieste La cura (Einaudi), un libro intimo e luminoso sulla vulnerabilità, la malattia e il valore dei gesti di attenzione. Giornalista, editorialista e scrittrice, già direttrice de l’Unità, De Gregorio trasforma l’esperienza personale in una domanda collettiva: che cosa significa prendersi cura in una società che consuma rapidamente corpi, relazioni e parole? Il racconto privato diventa così una forma di giornalismo civile. Presenta Simonetta Sciandivasci, giornalista della redazione Cultura de La Stampa.

Chiude la serata a Marina Piccola Francesca Barra con Il no che vorrei dirti. Smartphone, chat e social. Guida pratica per genitori smarriti (Giunti). Giornalista d’inchiesta, conduttrice, scrittrice e madre di quattro figli di età diverse, Barra affronta uno dei temi più urgenti per le famiglie: come accompagnare i ragazzi nell’uso consapevole di smartphone, chat e social network. Attraverso storie vere, indagini e testimonianze di psicologi, pedagogisti, insegnanti e genitori, il libro offre strumenti concreti per orientarsi in un universo digitale tanto ricco di opportunità quanto carico di rischi: un invito agli adulti a ritrovare la propria voce e ad assumersi pienamente la responsabilità educativa, rinnovando il patto di ascolto, cura e fiducia con le nuove generazioni. Dialoga con lei Alessio Viola, giornalista e conduttore televisivo.

BREVE STORIA DEL LIBRO POSSIBILE

Nato nel 2002 a Castellana Grotte su iniziativa dell’Associazione Culturale Artes, presieduta da Gianluca Loliva, il Libro Possibile prende forma con l’ambizione di portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali e non accessibili, restituendola alle piazze e alla comunità.

Dal 2005, con la direzione artistica di Rosella Santoro, docente nei licei e operatrice culturale radicata sul territorio pugliese, il festival compie una svolta decisiva. Santoro rafforza il rapporto con le scuole, promuovendo incontri strutturati tra autori e studenti e trasformando la lettura in uno strumento di cittadinanza attiva. Parallelamente imprime al progetto un respiro internazionale, ampliando progressivamente la presenza di autori stranieri e aprendo il dialogo della Puglia al mondo.

Il festival si svolge tradizionalmente a Polignano a Mare, affascinante borgo pugliese affacciato sull’Adriatico, e dal 2021 si estende anche a Vieste, ampliando la propria presenza lungo la costa. Le piazze diventano così spazi di confronto tra voci italiane e internazionali, in un dialogo diretto con il pubblico che unisce letteratura, attualità e pensiero critico.

L’impronta internazionale trova una tappa simbolica nel 2023, quando a Vieste viene introdotto iLP23 Special, una serata interamente in lingua inglese pensata per coinvolgere il pubblico internazionale del Gargano. Un passaggio naturale in un percorso che conduce, nel 2025, alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e alla nascita della tappa internazionale del festival.

Nel corso degli anni, questa visione ha portato in Puglia alcune tra le più autorevoli firme della scena culturale mondiale – Premi Nobel e Pulitzer e grandi protagonisti del dibattito contemporaneo – tra cui Wole Soyinka, Richard Powers, Patrick McGrath, Richard Mason, Jeffery Deaver, Jonathan Coe, Andrew Sean Greer, David Leavitt, David Quammen, Lawrence Wright, Javier Cercas, Anabel Hernández, Richard Osman, Abir Mukherjee, Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e Fernando Aramburu.

Oltre all’evento estivo, Il Libro Possibile organizza anche il Winter, una rassegna culturale che si svolge da settembre a maggio in diverse località pugliesi, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado per mantenere vivo il dialogo culturale con gli studenti per tutto l’anno.

Nel corso del tempo, il festival ha guadagnato crescente attenzione da parte di intellettuali, giornalisti e pubblico, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. La maggior parte degli eventi è a ingresso libero, con alcune presentazioni che prevedono un contributo simbolico destinato in beneficenza.

Uno dei grandi punti di forza de Il Libro Possibile è la sua ampia visibilità mediatica, grazie a una solida partnership con Sky TG24 e le principali reti locali pugliesi. Le dirette televisive degli incontri, trasmesse in fascia access prime time (dalle 20:00 alle 22:30 circa), rappresentano un elemento distintivo nel panorama italiano, amplificando l’offerta culturale del festival e raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per iOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.

Direttrice artistica Il Libro Possibile: Rosella Santoro

Presidente Il Libro Possibile / Associazione Culturale Artes: Gianluca Loliva.