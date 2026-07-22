Di seguito un comunicato diffuso da Basket Monopoli:

La White Wise Monopoli comunica che, in seguito alla riunione del Consiglio Federale del 16 luglio, la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei gironi per il Campionato di Serie B Interregionale 2026/2027. La nostra società è stata inserita nel Girone E, all’interno della Conference Sud.

Le squadre del Girone E

Il Girone E sarà composto da 16 formazioni provenienti da Abruzzo, Marche, Puglia, Basilicata:

– Amatori Pescara 1976

– Nuovo Basket Aquilano

– Vigor Basket Matelica

– Virtus Basket Civitanova Marche

– Pallacanestro Recanati

– Attila Junior Porto Recanati

– Basket Corato

– White Wise Basket Monopoli

– Adria Basket Bari

– Valentino Basket Castellaneta

– Virtus 2014 Molfetta

– Dinamo Basket Brindisi

– Virtus Mesagne

– Pallacanestro A9 Nardò

– Nuova Cestistica Lions Bisceglie

– Virtus Matera Group 2016

Calendario della Prima Fase

La stagione regolare prevede 30 giornate, con gare di andata e ritorno. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: mercoledì 9 dicembre, mercoledì 6 gennaio, mercoledì 10 febbraio e mercoledì 24 marzo.

Le date ufficiali della prima fase sono:

– Andata: dal 27 settembre 2026 al 6 gennaio 2026.

– Ritorno: dal 10 gennaio 2027 all’11 aprile 2027.

– Le prime otto classificate accedono ai playoff.