Di seguito un comunicato diffuso da Basket Monopoli:
La White Wise Monopoli comunica che, in seguito alla riunione del Consiglio Federale del 16 luglio, la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei gironi per il Campionato di Serie B Interregionale 2026/2027. La nostra società è stata inserita nel Girone E, all’interno della Conference Sud.
Le squadre del Girone E
Il Girone E sarà composto da 16 formazioni provenienti da Abruzzo, Marche, Puglia, Basilicata:
– Amatori Pescara 1976
– Nuovo Basket Aquilano
– Vigor Basket Matelica
– Virtus Basket Civitanova Marche
– Pallacanestro Recanati
– Attila Junior Porto Recanati
– Basket Corato
– White Wise Basket Monopoli
– Adria Basket Bari
– Valentino Basket Castellaneta
– Virtus 2014 Molfetta
– Dinamo Basket Brindisi
– Virtus Mesagne
– Pallacanestro A9 Nardò
– Nuova Cestistica Lions Bisceglie
– Virtus Matera Group 2016
Calendario della Prima Fase
La stagione regolare prevede 30 giornate, con gare di andata e ritorno. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: mercoledì 9 dicembre, mercoledì 6 gennaio, mercoledì 10 febbraio e mercoledì 24 marzo.
Le date ufficiali della prima fase sono:
– Andata: dal 27 settembre 2026 al 6 gennaio 2026.
– Ritorno: dal 10 gennaio 2027 all’11 aprile 2027.
– Le prime otto classificate accedono ai playoff.