Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Con il caldo afoso per l’ultima ondata di calore che soffoca la Puglia e provoca la fuga verso il mare per trovare un po’ di refrigerio, arriva il #tintarelladay per garantirsi l’agognato colore ambrato della pelle, ma anche per proteggersi da pericolose scottature ed evitare colpi di sole e di calore.

L’iniziativa è della Coldiretti Puglia che sabato 23 luglio a partire dalle ore 10,00 nei mercati dei contadini di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110E, a Brindisi in Via Appia 226 e domenica 24 luglio a Bari in Piazza del Ferrarese, offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza, ma che aiuta al contempo a proteggere l’organismo dalle temperature straordinarie che si stanno registrando in Puglia.

Il #tintarelladay è una iniziativa che dura tutto il weekend per far conoscere le proprietà degli alimenti estivi anche con la top ten di frutta e verdura che abbronza, elaborata su basi scientifiche che sarà esposta e illustrata ai visitatori dei mercati, ma anche consigli utili per aiutare i consumatori a catturare i raggi solari e a proteggere la salute, anche nei confronti delle alte temperature che affaticano l’organismo.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)