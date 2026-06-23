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maria teresa giaffreda

Maria Teresa Giaffreda è una giornalista del Quotidiano di Puglia. Nei giorni scorsi ha criticato l’iniziativa politica dell’ex generale Fabrizio Vannacci. È stata coperta di insulti nel social network. Sgrammaticati in non pochi casi (per la “a” preposizione semplice non serve l’acca davanti, siamo a questi livelli di prima elementare: la spiegazione della mutina) sono molto spesso, per non dire quasi sempre, improntati al genere. Vai a lavare i piatti è probabilmente il meno volgare nella forma pur essendolo ovviamente nel contenuto, poi ci sono i riferimenti sessisti espliciti. “Li denuncerò tutti” ha scritto in risposta ad un commento la giornalista.


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