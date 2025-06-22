Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Miss Italia torna a Corato. Domenica 6 luglio, alle ore 20.00, il concorso di bellezza più celebre del Paese, farà tappa per il quarto anno consecutivo in Piazza Cesare Battisti.

La selezione provinciale è organizzata dall’esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution desiderosa di offrire lo spettacolo alla sua città.

Attesissima madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia in carica. Ad allietare la serata il sax del giovane prodigio Antonio Gobbo e, con le sue esilaranti incursioni, Tiziana Schiavarelli, attrice e autrice teatrale con 50 anni di brillante carriera e apparizioni in fiction Rai e Mediaset come “Le Indagini di Lolita Lobosco”, “Imma Tataranni”, “Il Patriarca”, “Beautiful”.

Condurrà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione; la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schitulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Corgom Retreading & Recycling