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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia, caldo: Bari oggi in codice giallo Meteo, bollettino ondate di calore: città campione

23 Giugno 2024
Screenshot 20240622 054521

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024
.ANCONA Livello3 Livello1 Livello0
.BARI Livello2 Livello3 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello0 Livello0
.BOLZANO Livello1 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello1 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello1
.CATANIA Livello2 Livello1 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello1 Livello0 Livello0
.FROSINONE Livello3 Livello1 Livello0
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello3 Livello1 Livello0
.MESSINA Livello1 Livello0 Livello0
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello2 Livello1 Livello0
.PALERMO Livello3 Livello1 Livello0
.PERUGIA Livello2 Livello1 Livello0
.PESCARA Livello2 Livello1 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello2 Livello0 Livello0
.RIETI Livello2 Livello1 Livello0
.ROMA Livello3 Livello1 Livello0
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello2 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello1 Livello0 Livello0
.VERONA Livello1 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello2 Livello1 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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