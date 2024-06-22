Di seguito un comunicato diffuso da Plastic-Puglia:

Anche quest’anno, con la tenacia e la passione che li contraddistingue, i ciclisti dell’Asd “In Bike Monopoli” hanno raggiunto San Giovanni Rotondo per compiere un’impresa di fede e sport che li ha portati a pedalare per circa 370 km tra andata e ritorno, per omaggiare San Pio.

Il gruppo, capitanato da Gennaro Palmitessa, è composto da Paolo Palmitessa, Carlo Scarano, Felice Munno, Romualdo Topputi, Francesco Perricci, Gianni Sabatelli, Nico Amodio, Stefano Sportelli, Erminio Cavaliere, Gianni Cascione, Vito Rizzi, Cosimo Sportelli, Leonardo Tropiano, Dino Cofano, Onofrio Colella, Dario Sicoli, Francesco Pedone e Marino Minoia.

Gli atleti hanno preso il via dall’edicola mariana della Madonna della Madia eretta davanti all’ingresso della Plastic-Puglia, accolti dal Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia.

Dopo circa 8 ore di pedalata, immersi nei suggestivi paesaggi pugliesi, i ciclisti sono giunti a San Giovanni Rotondo, dove si sono fermati in raccoglimento e preghiera presso i luoghi legati alla vita di San Pio. Un’esperienza di profonda spiritualità che è culminato con la partecipazione alla Santa Messa.

Il rientro a Monopoli è previsto per domenica pomeriggio, nello stesso luogo di partenza. L’iniziativa, che si ripete da anni con grande successo, rappresenta un connubio perfetto tra sport e devozione, promuovendo al contempo l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare.

Oltre al valore religioso e sportivo, il pellegrinaggio in bici verso San Giovanni Rotondo rappresenta un momento di aggregazione e una occasione per condividere la passione per le due ruote e rafforzare i legami di amicizia che li uniscono.