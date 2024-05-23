Di seguito un comunicato diffuso da Assohotel Taranto:

Che l’aeroporto di Grottaglie non sia ancora utilizzato per scopi turistici e per non fare concorrenza a Brindisi, ci sta: un danno. Ma a questo danno ora si aggiunge la beffa. Leggiamo sui giornali di “Puglia Easy to Reach” , l’iniziativa dell’assessora regionale ai Trasporti della Puglia, Debora Ciliento, con relativo stanziamento di un milione di euro per collegare con i bus gli aeroporti con le principali località turistiche.

Siamo daccordo che rendere gli aeroporti maggiormente accessibili li rende più appetibili agli occhi sia dei turisti stranieri, che hanno la possibilità di muoversi facilmente per raggiungere i luoghi di interesse.

Siamo d’accordo che venga potenziata l’offerta di trasporto intermodale.

Siamo d’accordo anche che vadano intensificati i collegamenti diretti dagli aeroporti pugliesi verso le principali località turistiche con i pullman. Ma scorrendo la lista vip delle località vediamo il Gargano, Castel del Monte, il Salento, la provincia di Lecce… ma vi siete dimenticati di inserire la città di Taranto, e la costa occidentale ionica con Castellaneta, Ginosa, Laterza? E vi siete dimenticati di inserire nei collegamenti anche la costa orientale ionica con Leporano, Pulsano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Avetrana?