Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Un paese che si veste di primavera, con i colori più belli di questa stagione, ma anche con gli aromi e i sapori più intensi e gustosi: sabato 1 giugno 2024, sarà di scena la settima edizione di “Orsara in Fiore”, una manifestazione che celebra il connubio tra cultura e natura, ambiente e architettura, espresso dal borgo grazie al proprio patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico. L’evento è organizzato dal Comune di Orsara di Puglia in collaborazione con Pro Loco Orsara, Orsa Maggiore e Regione Puglia, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione di tante associazioni.

La giornata comincerà alle ore 9, in Largo San Michele, con la partenza del trekking alla scoperta della primavera orsarese a cura della Pro Loco di Orsara di Puglia (prenotazione al recapito 353.3998020). Alle ore 11, dallo stesso luogo, comincerà la passeggiata nella campagna di Orsara alla scoperta di fiori e piante spontanee commestibili (prenotazioni ai recapiti 320.9444560 e 327.9597630). Alle ore 10 e alle ore 17, con partenza da Largo San Michele, si terranno le visite guidate all’Abbazia Sant’Angelo e al cuore del centro storico orsarese (prenotazione al 353.3998020).

IL LABORATORIO DELLA LAVANDA. Molto originale e interessante si presenta l’iniziativa a cura di Orsa Maggiore con il “Lavandalab” delle ore 17.30 all’Abbazia dell’Angelo: un laboratorio per conoscere, scoprire e degustare le molteplici proprietà e caratteristiche della Lavanda. Nella stessa location, alle 17.30 inizieranno giochi e balli con Nichy Lab (prenotazioni al 342.8225358).

CENA FIORITA IN PIAZZA. Gustosa e suggestiva sarà la “Cena in Piazza” delle ore 21, in Piazza Municipio, rigorosamente con dresscode floreale (prenotazioni 353.3998020 – 389.7962292 – 329.8933952). Per un mese intero, da sabato 1 e fino al 29 giugno, Orsara di Puglia sarà caratterizzata da “Balconi Fioriti”, il concorso aperto a tutta la cittadinanza che invita a trasformare il proprio balcone in un trionfo di fiori, piante e colori.

“Con Orsara in Fiore”, annuncia Concetta Terlizzi, delegata comunale a Turismo e Cultura, “vogliamo promuovere la bellezza e il valore di questo territorio. La manifestazione del primo giugno, di fatto, apre la nuova stagione di eventi culturali e di appuntamenti che animeranno il paese per tutta l’estate e anche oltre.