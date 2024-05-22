rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Orsara in fiore l’1 giugno Settima edizione

23 Maggio 2024
Orsara in Fiore

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Un paese che si veste di primavera, con i colori più belli di questa stagione, ma anche con gli aromi e i sapori più intensi e gustosi: sabato 1 giugno 2024, sarà di scena la settima edizione di “Orsara in Fiore”, una manifestazione che celebra il connubio tra cultura e natura, ambiente e architettura, espresso dal borgo grazie al proprio patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico. L’evento è organizzato dal Comune di Orsara di Puglia in collaborazione con Pro Loco Orsara, Orsa Maggiore e Regione Puglia, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione di tante associazioni.

La giornata comincerà alle ore 9, in Largo San Michele, con la partenza del trekking alla scoperta della primavera orsarese a cura della Pro Loco di Orsara di Puglia (prenotazione al recapito 353.3998020). Alle ore 11, dallo stesso luogo, comincerà la passeggiata nella campagna di Orsara alla scoperta di fiori e piante spontanee commestibili (prenotazioni ai recapiti 320.9444560 e 327.9597630). Alle ore 10 e alle ore 17, con partenza da Largo San Michele, si terranno le visite guidate all’Abbazia Sant’Angelo e al cuore del centro storico orsarese (prenotazione al 353.3998020).

IL LABORATORIO DELLA LAVANDA. Molto originale e interessante si presenta l’iniziativa a cura di Orsa Maggiore con il “Lavandalab” delle ore 17.30 all’Abbazia dell’Angelo: un laboratorio per conoscere, scoprire e degustare le molteplici proprietà e caratteristiche della Lavanda. Nella stessa location, alle 17.30 inizieranno giochi e balli con Nichy Lab (prenotazioni al 342.8225358).

CENA FIORITA IN PIAZZA. Gustosa e suggestiva sarà la “Cena in Piazza” delle ore 21, in Piazza Municipio, rigorosamente con dresscode floreale (prenotazioni 353.3998020 – 389.7962292 – 329.8933952). Per un mese intero, da sabato 1 e fino al 29 giugno, Orsara di Puglia sarà caratterizzata da “Balconi Fioriti”, il concorso aperto a tutta la cittadinanza che invita a trasformare il proprio balcone in un trionfo di fiori, piante e colori.

“Con Orsara in Fiore”, annuncia Concetta Terlizzi, delegata comunale a Turismo e Cultura, “vogliamo promuovere la bellezza e il valore di questo territorio. La manifestazione del primo giugno, di fatto, apre la nuova stagione di eventi culturali e di appuntamenti che animeranno il paese per tutta l’estate e anche oltre.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione