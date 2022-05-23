Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 203
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 62
Provincia di Foggia: 77
Provincia di Lecce: 125
Provincia di Taranto: 69
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 2
43.122
Persone attualmente positive
363
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
1.070.424
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 369.397
Provincia di Bat: 98.945
Provincia di Brindisi: 105.120
Provincia di Foggia: 163.672
Provincia di Lecce: 222.535
Provincia di Taranto: 150.355
Residenti fuori regione: 8.391
Provincia in definizione: 3.573