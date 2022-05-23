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Puglia: 1121988 positivi a test corona virus, incremento di 584 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 maggio 2022

584

Nuovi casi

5.972

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 203
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 62
Provincia di Foggia: 77
Provincia di Lecce: 125
Provincia di Taranto: 69
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 2
43.122

Persone attualmente positive

363

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.121.988

Casi totali

10.929.596

Test eseguiti

1.070.424

Persone guarite

8.442

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 369.397
Provincia di Bat: 98.945
Provincia di Brindisi: 105.120
Provincia di Foggia: 163.672
Provincia di Lecce: 222.535
Provincia di Taranto: 150.355
Residenti fuori regione: 8.391
Provincia in definizione: 3.573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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