Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Partiti puntualmente alle 9 da piazza Garibaldi i circa 700 atleti provenienti da varie città italiane (Padova, Parma, Milano, Roma, Siracusa, Cosenza, Melfi…) e dall’intera Puglia, alle ore 11,30 sono transitati quasi tutti dal traguardo in piazza Maria Immacolata, consentendo così il ripristino della normale circolazione. Un percorso molto apprezzato dagli atleti provenienti dalle altre città, molti dei quali hanno approfittato del ponte del 25 aprile per giungere a Taranto un giorno prima della gara e restarci qualche giorno. Dei 704 iscritti 651 si sono classificati (582 uomini e 69 donne); ben 143 le squadre partecipanti.

Primo assoluto Marangi Alessandro dell’ASD Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi con il tempo di 01:08:27.

Prima donna a tagliare il traguardo Parente Stefania dell’ASD Apuliathletica con il tempo di 1:31:48.

Premiati dall’ assessore allo sport del comune di Taranto Gianni Azzaro.

Qui la classifica completa: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20232630

Il 25^ campionato Nazionale Aeronautica Militare ha visto sul gradino più alto del podio, per gli uomini il Sergente Maggiore Aiutante Uva Michele, e per le donne il Tenente Colonnello Cuscini Elisa, premiati dal Colonnello Francesco Turrisi.

Grande soddisfazione per gli organizzatori della Podistica Taras che hanno potuto celebrare con un grande successo la 45^ edizione della Strataranto.

Nonostante gli inevitabili disagi dovuti ai divieti di circolazione e sosta si è registrato un generale apprezzamento da parte dei cittadini che in molti hanno applaudito al passaggio degli atleti.