Un centro commerciale a Catania. Quello in Sicilia è lo store numero 130 in Italia, inaugurato stamattina, per Happy Casa gruppo della grande distribuzione commerciale con sede a Martina Franca.
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