Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Lunedì 23 alle 20.30 nella chiesa Sant’Egidio e martedì 24 marzo, stessa ora, nella chiesa di San Domenico, due nuovi appuntamenti all’interno del Mysterium Festival appuntamenti con “Memorie”. Due eventi dedicati al Maestro Rocco Brandonisio, clarinettista, responsabile della sezione-fiati dell’ICO Orchestra della Magna Grecia, prematuramente scomparso meno di un anno fa.

Fra i brani in programma: “Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622” di Wolfgang Amadeus Mozart; “Sentimental” di Leonardo Presicci; “L’Amico che dorme” di Maurizio Lomartire, nuova commissione in prima esecuzione assoluta in memoria del Maestro Rocco Brandonisio. Con l’ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, Vincenzo Paci (clarinetto) e Badrya Razem (voce).

Il Mysterium Festival, rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, in programma a Taranto da venerdì 13 marzo a domenica 5 aprile, è una produzione realizzata da Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Casa, Comes, Chemipul italiana. Direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro in collaborazione con il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia.

Il ricordo dell’ICO Magna Grecia. «Poco meno di un anno fa, il nostro amico e collega Rocco Brandonisio concludeva il suo troppo breve passaggio su questa terra. Il suo ricordo non ha mai smesso e mai smetterà di accompagnare l’attività della nostra orchestra a cui, sin dalla sua nascita, aveva infaticabilmente dedicato la sua straordinaria arte. A lui è dedicato un concerto all’interno del Mysterium Festival di quest’anno. E’ un’occasione per testimoniare affetto e riconoscenza che continueranno a legarci alla magnifica persona che è stata».

Eventi su prenotazione gratuita: eventbrite. Biglietti online: Vivaticket. Info: Le Corti di Taras – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.