Di seguito il comunicato:

Una produzione CLIPPER MEDIA in collaborazione con RAI CINEMA, con il contributo MIC – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, di LUCANA FILM COMMISSION, con il sostegno di Fondo Etico BCC BASILICATA e con il sostegno di COMUNE DI LAURENZANA e PO – PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI MELANDRO – SAURO – CAMASTRA.

Un convento francescano dove vivono solo due monaci e un uomo che si è dato la missione di salvarlo; una poetessa che, ormai adulta, ha incontrato Cristo fino a costruire un santuario in suo onore; due fratelli sulle tracce di Pasolini nel paese dove il regista girò parte del suo “Vangelo secondo Matteo”; un bambino miracolato da una figura che il popolo considera santa; una cantante e ricercatrice sulle orme delle antiche melodie popolari. È vero che nella Lucania appenninica, regione del Sud Italia con le sue valli ricche di storia e tradizioni, grazie alla fede della sua gente, resiste un diffuso senso del sacro? Tra processioni devozionali di santi e madonne, file di pale eoliche che in parte hanno trasformato un paesaggio a tratti selvaggio e il flusso incessante delle stagioni dettato dal vento, l’autore va in cerca di una spiritualità che i nostri tempi sembrano aver smarrito.

Devozioni è il primo documentario, fra quelli vincitori del Bando LUCANA DOC IL CANTIERE DEI RACCONTI, ad avere una distribuzione in sala. La Lucana Film Commission è stata pioniera nell’investire così tanto nel genere documentario riservando un fondo da 1M di euro grazie alla Regione Basilicata, ed ha riservato condizioni estremamente favorevoli alle produzioni.

Bif&st: proiezione ufficiale lunedì 23 Marzo alle ore 18:00 – Multisala Galleria – Bari