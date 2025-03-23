Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gallipoli:

Il Comune di Gallipoli, assessorato alla Cultura, annuncia un’importante iniziativa dedicata alla musica e alle tradizioni del territorio: il laboratorio base di tamburello, in programma sabato 29 marzo 2025. A guidare il laboratorio sarà Gioele Nuzzo, tra i musicisti più rappresentativi della scena musicale salentina, esperto nella tecnica del tamburello e profondo conoscitore della cultura popolare. L’incontro è pensato per chiunque voglia avvicinarsi allo strumento simbolo della musica tradizionale del Sud Italia e non richiede esperienza pregressa. Il laboratorio si terrà nella mattinata dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 marzo 2025, con un numero massimo di dieci partecipanti. L’iniziativa rientra nella programmazione culturale del Comune di Gallipoli, nell’ambito di un percorso di valorizzazione della musica tradizionale e del patrimonio immateriale locale; è organizzata in collaborazione con l’associazione Granelli di Sabbia, all’interno della progettazione di Puglia Sociale.

Per iscriversi è possibile compilare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/vc2MYr9hZNEJDRiu5 o scansionando il QR-Code presente sulla locandina ufficiale.