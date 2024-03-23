Di seguito il comunicato:

Quest’anno “Tutti in pista” si è superato, autentico successo dell’edizione 2024.

Grandissima giornata!

Sin dall’apertura del paddock, avvenuta puntualmente alle 9,30 di Domenica 17 marzo, già si registrava una grande affluenza degli equipaggi partecipanti all’evento organizzato da ‘Aste e Bilancieri’ di Bitonto, sul “tortuosissimo” percorso del Kartodromo 90 di Turi/BA, come sempre molto ospitale e particolarmente organizzato per questo genere di eventi.

Assolte le fasi di preparazione ed allestimento, il briefing con tutti i partecipanti dava subito il via al primo equipaggio che effettuava due giri di pista nel corso dei quali doveva “centrare” i tempi imposti al …centesimo di secondo! Alla fine del turno di giri di tutte le auto, i primi 10 classificati poi, si sono qualificati e ritrovati nuovamente in Pista, ma questa volta per la tanto attesa gara con i “rombantissimi” Kart.

Le qualifiche, regolarmente assolte, decretavano la griglia di partenza e poi …pronti via! A tutto gas, in una rincorsa per la vittoria. Il podio ha visto salire Carlo Santoro, al primo scalino, al secondo Leonardo Greco ed al terzo Pasquale Tatulli, pur se distanziati di pochissimi secondi. Premiazione con medaglia …e foto di rito!

Nell’occasione durante l’aperitivo, venivano consegnate ai Soci con una simpatica, per quanto informale cerimonia dallo staff di Aste e Bilancieri, le prestigiose e piuttosto numerose Targhe Oro delle auto, già verificate e ritenute meritevoli del riconoscimento, dalla Commissione Tecnica Nazionale ASI.

A seguire e per concludere, ci si trasferiva in “carovana” a Ceglie Messapica, nella vicina Tenuta ‘Masseria Camarda’ dimora di Cesare Fiorio, per il caratteristico pranzo a base di prelibatezze locali.

Ospiti molto graditi, Cesare ed Alex Fiorio, con cui ci si intratteneva “rivivendo” alcuni dei mitici momenti che hanno segnato la storia dello sport automobilistico e non solo, dalla F1 ai Rally …ai Record di navigazione marina con Nave Destriero! Un momento di grande coinvolgimento emotivo per tutti!

Parco auto di tutto rispetto, numerose le Alfa Romeo, Porsche, Mercedes e BMW, con l’importante presenza di Subaru, Lotus, Lancia ed una piuttosto rara, Fiat 600/Abarth 1000.

Una giornata veramente intensa e piena di emozioni che ha registrato il tutto esaurito, addirittura costringendo qualche socio, in over-booking, a partecipare al “…solo” Evento in Pista!

Visto il particolare gradimento di tutti i partecipanti, arrivati da tutta la Puglia, già si sta pensando alla prossima edizione con l’obiettivo di “impreziosirla” ulteriormente.