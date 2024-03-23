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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0 Calcio serie C girone C

23 Marzo 2024
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Che bel pomeriggio per la Puglia in serie C.

Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0. In particolare da segnalare la tripletta di Millico del Foggia che grazie a due successi consecutivi è rientratov(a, quota 45 punti in classifica) in zona playoff. Monopoli e Virtus Francavilla Fontana sono invece ancora lontane dall’uscita dalla zona playout quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare. Domani alle 17,30 si disputerà Brindisi-Taranto: ionici ospiti dell’ultima in classifica che con 15 punti è ad un passo dalla retrocessione matematica in serie D.

 

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