Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



L’ultima giornata dell’edizione del Bif&st 2024 comincia alle 9.00 al Teatro Petruzzelli con la proiezione Vincere di Marco Bellocchio, in sala per l’incontro a seguire con il professor Luciano Canfora. Alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, per le anteprime internazionali, proiezione di Gloria di Margherita Vicario, presente in sala insieme alle attrici Carlotta Gamba e Andrea Bellugi e alla produttrice Manuela Melissano. Prima della proiezione verranno assegnati i seguenti premi: premio Giuliano Montaldo per il Miglior regista di ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano; premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore di ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano; premio Mariangela Melato per il cinema per la migliore attrice di ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano. Alle ore 12.30, al Teatro Petruzzelli, appuntamento con le conferenze stampa dei film Gloria, con la regista Margherita Vicario, le attrici Carlotta Gamba e Galatea Bellugi e la produttrice Manuela Melissano; La Tartaruga con il regista Fabrizio Nardocci e gli attori Nello Mascia e Anna Ferruzzo; Stella. Ein Leben con il regista Killian Reidhof; Animali Randagi con la regista Maria Tilli e l’attore Giacomo Lattanzi e Il mio posto è qui con i registi Daniela Porto e Cristiano Bortone e con gli attori Marco Leonardi e Ludovica Martino. A seguire la conferenza stampa finale del Bif&st 2024.

Per ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano è prevista la proiezione del film Coupon.Il film della felicità (ore 16:30) di Agostino Ferrente, presente in sala, a seguire Il ritorno di Maciste di Maurizio Sciarra, presente in sala.

Alle 9.30 per la sezione Cinema&Scienza al Teatro Piccinni in programma Luna Italiana, Rocco Petrone e il viaggio dell’Apollo 11 con Marco Spagnoli. A seguire, incontro con l’astronauta Gen. Roberto Vittori, la giornalista scientifica Enrica Battifoglia responsabile del canale Scienza&Terra dell’Ansa.

Per ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano è in programma la replica del film Animali Randagi (ore 16:00) di Maria Tilli e la proiezione di Il mio posto è qui (ore 18:30) dei regista Daniela Porto e Cristiano Bortone, presenti in sala insieme agli attori Marco Leonardi e Ludovica Martino.

Al Teatro Kursaal Santalucia la giornata si apre con l’anteprima per la stampa di Gloria di Margherita Vicario (9.30). Il tributo a Marco Bellocchio prevede la proiezione di Rapito (ore 15:00), a seguire l’incontro con il regista e Davide Milani e nel pomeriggio la proiezione de Il traditore (ore 18:30) di Marco Bellocchio. Per la sezione ItaliaFilmFest/Documentari in programma la replica di E tu slegalo di Maurizio Sciarra e di Approdi di Lorenzo Scaraggi. In serata al Teatro Piccinni per ItaliaFilmFest/Documentari alle 21.30 la proiezione di Pattini e acciaio di Rossella De Venuto, presente in sala.

Al Teatro Margherita termina il laboratorio creativo Il territorio delle idee (15:00 – 18:00) a cura di Silvia Napolitano. Alle 18:30 è previsto l’incontro con i premiati delle sezioni Panorama internazionale e ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano.

Il Bif&st-Bari International Film Festival è un progetto posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, realizzato da Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia e PugliaPromozione a valere su risorse POC Puglia 2014/2020-Azione 6.8.