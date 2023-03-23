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Carceri: pronto lo sciopero bianco degli agenti da Taranto al resto della Puglia, poliziotti penitenziari aggrediti Sappe

23 Marzo 2023
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Due poliziotti penitenziari aggrediti da un detenuto psichiatrico nel carcere di Foggia, un agente aggredito da un detenuti psichiatrici nel carcere di Taranto. Sono di queste ore le violenze denunciate dal Sappe.

“Nonostante gli innumerevoli appelli all’amministrazione penitenziaria, alla magistratura, ai prefetti, alla politica (più di una interrogazione parlamentare al ministro della giustizia senza risultato), la situazione lavorativa nel carcere di Taranto e nelle altre carceri Pugliesi da Foggia a Lecce, da Trani a Bari, da Brindisi a Turi e nelle altre, diventa sempre più pericolosa e massacrante. Gli eventi critici determinati dai detenuti violenti o con gravi problemi psichiatrici non adeguatamente curati sono ormai all’ordine del giorno, con i poliziotti abbandonati a se stessi e costretti a carichi di lavoro non più accettabili” è riportato fra l’altro in un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Il sindacato preannuncia una protesta degli agenti, uno sciopero bianco, dapprima nel penitenziario di Taranto poi negli altri della regione.

 


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