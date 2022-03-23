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Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Fasano Carburanti, primi effetti del decreto sul taglio delle accise

23 Marzo 2022
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Come nel resto d’Italia, in Puglia si notano gli effetti del decreto. L’immagine fa riferimento a Fasano ma ormai è generalizzata la diminuzione del costo dei carburanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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