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Bari, bimba di 5 anni azzannata da un cane regala un disegno ai medici La piccola è stata dimessa

23 Febbraio 2022
Screenshot 20220223 174955 Instagram

Un disegno per ringraziare i medici del Policlinico di Bari che le hanno salvato la vita. Ha espresso così i suoi sentimenti la bambina di 5 anni azzannata al viso da un pittbull sabato scorso nella città capoluogo e sottoposta a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione dell’orecchio. La piccola è stata dimessa ieri ed è tornata a casa, ma «prima di andare via, però, ha voluto lasciarci questo bel disegno per dire grazie a tutta l’equipe», afferma il professor Giuseppe Giudice, direttore dell’unità operativa di Chirurgia plastica della principale struttura sanitaria della Puglia. «Con i colori a pastello ha raffigurato, con camice, divisa e cuffietta», la dottoressa Florinda Gargiuoli, che la ha operata, e il professor Giudice.


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