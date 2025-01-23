Di Nino Sangerardi:

“Come già rilevato nei precedenti referti, l’ACI—pur possedendo partecipazioni di controllo in varie società di capitali—non ha adottato un bilancio consolidato, pur rientrando tra le fattispecie regolate dal Decreto legislativo n.91/2011 in quanto ente pubblico non economico e amministrazione pubblica “. ACI ha comunicato che “procederà a detto adempimento non appena sarà reso disponibile lo schema tipo di bilancio consolidato da adottare con decreto del Ministro Economia e Finanze e Ministri interessati”.

“Allo stato—scrivono i Giudici—non risulta emanato da parte di Ministero Economia e Finanze e d’intesa con Ministeri interessati lo schema di bilancio consolidato. Al fine di una corretta e uniforme redazione del documento contabile si auspica un sollecito adempimento della citata previsione normativa”.

E’ quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti con oggetto la gestione finanziaria, anno 2022, dell’Automobile Club d’Italia( ACI) e degli Automobile Club Federati.

Nel 2022 sono rimasti invariati gli importi del compenso lordo spettante al Presidente e Vicepresidenti. Immutate le indennità e i gettoni spettanti ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo nonché i compensi annui per i componenti del Collegio dei revisori.

In riferimento alla remunerazione del Presidente i Giudici contabili osservano che “ la sommatoria tra il compenso lordo per la carica (239.493 euro) e l’ammontare dei gettoni di presenza(628 euro) ascende all’importo di euro 240.121 che, aggiunto ai compensi per le cariche in società partecipate dell’ACI, comporta il superamento della soglia limite della spesa per il triennio 2020-2022.

La questione del rispetto del limite di euro 240.000 ha costituito oggetto di ricorso al Tar Lazio, rigettato con sentenza del 28.12. 2020, oggetto di appello al Consiglio di Stato e trattenuta in decisione”.

Prosegue la tendenza alla diminuzione del personale dipendente, che è passato dalle 2412 unità al 31 dicembre 2021 a 2372 unità al 31 dicembre 2022. Il costo del personale registra un aumento del 5,6% rispetto al 2021, con incremento complessivo superiore ai 7 milioni.

La compagine associativa dell’ACI è costituita da 1.083.148 soci (1.040.837 nel 2021). I ricavi per quote sociali sono stati pari a 27,0 milioni con un aumento di 1,8 milioni.

ACI nell’anno esaminato ha rilasciato 39.467 licenze sportive nel settore auto, quelle nel comparto Karting sono state 9.279 mentre quelle in ambito E-sport in numero di 818, invece 1201 i permessi di organizzazione di gare sportive automobilistiche. Alcune gare sono di rilevo internazionale come il Gran Premio d’Italia di Formula Uno presso autodromo di Monza, il Rally d’Italia nonché il Gran Premio di Formula Uno del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Le attività delegate consistono nella gestione del Pubblico registro automobilistico, nell’attività di riscossione e controllo dell’imposta provinciale di trascrizione per conto delle Province e delle tasse automobilistiche regionali.

Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento dell’ACI verso le società controllate mostra un decremento, ammontando complessivamente a 94,4 milioni di euro(96,8 nel 2021) : “ si rileva—scrive la Corte dei Conti—che tale saldo dell’indebitamento risulta in controtendenza rispetto alla crescita degli ultimi esercizi”.

Il conto economico del 2022 ha un utile di euro 39.485, al quale si giunge sommando al risultato operativo lordo di meno 16,1 milioni quale differenza tra valore e costi della produzione(meno 7,6 milioni nel 2021), il risultato positivo della gestione finanziaria pari a 31, 2 milioni. In particolare, il valore della produzione, pari a 421,7 milioni, è aumentato rispetto all’esercizio precedente, in cui era pari a 391,3 milioni.