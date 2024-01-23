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Il pullman dei tifosi della Paganese in panne, il Matera mette a disposizione mezzi per il ritorno a casa Sportività esemplare

23 Gennaio 2024
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Mentre le cronache di queste ore fanno riferimento al brutto che deturpa il calcio, vedi razzismo, un esempio molto bello arriva dalla Basilicata.

Domenica si è giocata Matera-Paganese per il campionato di serie D girone H. I padroni di casa hanno vinto 1-0 ma per i tifosi campani le delusioni avevano avuto un’aggiunta: il guasto all’autobus. Il presidente del Matera ha provveduto a garantire il ritorno a casa degli ospiti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Paganese calcio 1926:

Tutta la Paganese Calcio 1926 vuole ringraziare la società dell’FC Matera per la squisita accoglienza.

Un ringraziamento particolare al Presidente Antonio Petraglia per aver messo a disposizione degli automezzi per permettere ai nostri tifosi di fare ritorno a casa, visto il problema meccanico avuto dal pullman che li avrebbe dovuti portare allo stadio prima della gara.


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