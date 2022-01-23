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Dieci tonnellate di cibo ai nuovi poveri pugliesi: da Foggia domani il via alla distribuzione Coldiretti Puglia

23 Gennaio 2022
foto aerea Policlinico Riuniti

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Con la rapida diffusione dei contagi della variante Omicron del Covid che rischia di peggiorare nel 2022 la situazione economica ed occupazionale già difficile, al via in Puglia la distribuzione di circa 10mila chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri.

L’iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, partirà da Foggia, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 9,30, insieme all’assessore al Welfare, Politiche di benessere e programmazione sociale della Regione Puglia, Rosa Barone, con la distribuzione alle famiglie degli sfollati di Via San Severo, costretti a vivere nei container.

L’obiettivo è dare la possibilità anche ai più poveri di gustare il meglio della gastronomia nazionale – aggiunge Coldiretti Puglia – per ricordare che insieme all’emergenza sanitaria bisogna combattere quella economica e sociale.

In questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia Covid che è tornata a fare paura per la variante Omicron – insiste Coldiretti Puglia – è importante dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società con una grande alleanza di solidarietà da nord a sud della regione.


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