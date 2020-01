Sospetto caso di coronavirus a Bari. Una cantante del barese appena tornata da una tournée in Cina, compresa Wuhan, si è presentata al pronto soccorso con sintomi influenzali. Come da protocollo ministeriale è stato effettuato il ricovero in isolamento al policlinico. Primi riscontri negativi e si ipotizza un’altra patologia. Ma per la verifica definitiva occorre attendere gli esiti della valutazione in corso a Roma, istituto Spallanzani, sui campioni inviati dalla Puglia.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Con riferimento alla notizia di un caso di sospetta infezione da Coronavirus 2019 –nCov su una paziente attualmente ricoverata in isolamento presso il Policlinico di Bari, Aeroporti di Puglia comunica che negli scali di Bari e Brindisi sono state adottate le raccomandazioni previste dalle Autorità Sanitarie regionali in ordine alla massima informativa – su consigli e comportamenti da adottare – a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dall’area interessata.

Aeroporti di Puglia si mantiene in stretto contatto con le Autorità Sanitarie regionali per fornire, ove necessario, la più ampia collaborazione in ordine a eventuali attività che le stesse dovessero ritenere necessarie.